7 سمات جوية لشهر سبتمبر

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، أبرز السمات الجوية التي يتميز بها شهر سبتمبر الجاري.

خصائص شهر سبتمبر

وبحسب ما ذكر المسند في منشور عبر منصة إكس، فإن خصائص شهر سبتمبر هي:

يتميز بالاستقرار العام.

تبقى الأجواء حارة.

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الطفيف.

تهطل الأمطار عادة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذا مرتفعات الطائف.

بعيد منتصفه تنشط الإنفلونزا.

في 32 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار.

يبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي ليسمح بالمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يومًا.

أمطار رعدية وسيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل.

سيول وبرد

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.