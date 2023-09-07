شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن توجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجاري طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا
شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة مراعاة 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن تلك الضوابط تتضمن الابتعاد عن الوجبات الدسمة وتناول كمية كافية من السوائل.
وتتضمن تلك الضوابط، ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة، وتناول الأدوية الطبية في موعدها، وترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاستحمام بماء دافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام، وأخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.