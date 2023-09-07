7 فوائد صحية وغذائية للكمون

تحتوي بذور الكمون، إلى جانب أهميتها في المطبخ، على مجموعة من الفوائد الغذائية والصحية التي جذبت الانتباه، ومنها:

مصدر ممتاز للحديد والفيتامينات

تعد بذور الكمون قوة غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي مصدر ممتاز للحديد، مما يوفر دفعة لكمية الحديد التي يتناولها الشخص. كما تحتوي بذور الكمون أيضًا على الألياف والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين E، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس أنسايدر) الأمريكي.

يساعد على خسارة الوزن:

كشفت بعض الدراسات أن بذور الكمون قد تساعد في إنقاص الوزن وإدارته عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

دعم جهاز المناعة:

تحتوي بذور الكمون على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

يساعد في عملية الهضم:

يمكن أن تساعد بذور الكمون في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم والغازات. ويمكن أن يستهلك الكمون على شكل شاي ساخن.

خصائص مضادات الأكسدة:

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الكمون، مثل مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، في قدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.

التأثيرات المضادة للالتهابات:

تحتوي بذور الكمون على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات قد توفر الراحة من الحالات المرتبطة بالالتهاب.

خفض مستوى الكوليسترول

وجدت دراسة سابقة أن تناول 3 جرامات من مسحوق الكمون يوميًّا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي، وانخفاض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، بحسب ما نشر موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

الآثار الجانبية المحتملة

تعتبر بذور الكمون آمنة بشكل عام للاستهلاك بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الكمون. إذ إن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى إزعاج في الجهاز الهضمي. كما يجب على النساء الحوامل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام بذور الكمون؛ لأنها قد تؤثر على الرحم، وفقًا لـدويتشه فيله.