7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب فرنسا ترد بقوة على مسألة طرد سفيرها من النيجر خسارة أوساسونا ضد برشلونة الصفقات العقارية تتراجع والقطاع السكني السبب 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث بعثة المنتخب السعودي تصل نيوكاسل باريس سان جيرمان يهزم ليون برباعية في عقر داره ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري.
وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مقيم بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه نم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/GFV3hbrgCw
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 3, 2023