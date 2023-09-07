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أحدهم خبأ 100 ألف قرص إمفيتامين

7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.

100 ألف قرص إمفيتامين

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري.

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وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مقيم بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

حشيش وشبو

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه نم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

 

 

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