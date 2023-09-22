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اشتمل تركيبها على سواري وجسور وأعمدة 68 موقعًا

7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني
المواطن - واس

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أكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ93, الذي جاء تحت شعار “نحلم ونحقق”، وأنهت تجهيز طرقات العاصمة وشوارعها وجسورها وتقاطعاتها وميادينها بأكثر من 7000 علم وطني، إلى جانب تزيينها بالإضاءات التجميلية والألوان الخضراء ولوحات وشاشات إلكترونية تحتفي بالمناسبة الوطنية، بما يعزز روح الانتماء ويحفز المشاركة المجتمعية.

68 موقعًا بالأمانة

وأوضحت الأمانة أن أعمالها التجهيزية اشتملت على تركيب الأعلام الوطنية على السواري والأعمدة والجسور والتقاطعات والميادين بـ 68 موقعًا بإجمالي 7000 علم وطني، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتشغيل لتلك المواقع.

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واكتست المدينة بالإنارة التجميلية الخضراء ومُلئت جوانبها بمختلف عيناتها وتقنياتها الفنية في عدة مواقع شملت الأنفاق والميادين والتقاطعات والمعالم الحيوية، وذلك لإضفاء مظاهر خلابة وجاذبة، تواكب فرحة السكان.

يذكر أن الأمانة جهزت أكثر من 5 مواقع في الرياض بفعاليات وأنشطة متنوعة للسكان والزوار، إلى جانب تخصيص بلديات ومراكز المنطقة أكثر من 93 موقعًا للاحتفال باليوم الوطني.

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