Icon

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير Icon تخفيضات أوبك+ ترفع أسعار خامات النفط الثقيلة عالميًّا Icon موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير Icon مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن Icon سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon فراس البريكان: جئت لإثبات ذاتي في الأهلي Icon ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف Icon 8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 Icon مكاسب الدولار تضغط على أسهم وعملات الأسواق الناشئة Icon الأسهم المطروحة في أديس القابضة تتجاوز 33 مليون سهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها تحقيق الأمن التنموي والغذائي

8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض برنامج ريف إنجازاته في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال ريف في منشور له عبر منصة إكس: نخطط ونعمل للارتقاء بالقطاع الزراعي بمعايير تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين

تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين

مواطن يخسر 3.5 مليون ريال في مطعم

مواطن يخسر 3.5 مليون ريال في مطعم

8 إنجازات

ونجح ريف في تحقيق إنجازات منها:

1 – تحقيق الأمن التنموي والغذائي

2 – حماية البيئة من الأخطار الطبيعية

3 – تهيئة واستحداث المناطق الطبيعية

4 – تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

5 – تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

6 – الحفاظ على الأمن البيئي للمملكة

7 – إبراز تراث المملكة الحرفي والزراعي

8 – الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.

وساهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برنامج ريف، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة، مما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.

يُذكر أن برنامج “ريف” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافدًا مهمًّا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب