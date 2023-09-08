8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030

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استعرض برنامج ريف إنجازاته في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال ريف في منشور له عبر منصة إكس: نخطط ونعمل للارتقاء بالقطاع الزراعي بمعايير تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
ونجح ريف في تحقيق إنجازات منها:
1 – تحقيق الأمن التنموي والغذائي
2 – حماية البيئة من الأخطار الطبيعية
3 – تهيئة واستحداث المناطق الطبيعية
4 – تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
5 – تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
6 – الحفاظ على الأمن البيئي للمملكة
7 – إبراز تراث المملكة الحرفي والزراعي
8 – الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
وساهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برنامج ريف، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة، مما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.
يُذكر أن برنامج “ريف” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافدًا مهمًّا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.