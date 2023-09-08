8 خدمات تقدمها منصة قوى

نشرت وزارة الموارد البشرية معلومات بشأن منصة قوى، والتي تعد المنصة الرقمية الأولى والشاملة بأكثر من 1,000,000 عملية يوميًّا مؤتمتة لأكثر من 130 خدمة لقطاع العمل.

الخدمات المقدمة:

وذكرت: تتفرد المملكة بمنصة تختصر وتيسر إجراءات سوق العمل، وهي منصة “قوى”.

وتقدم المنصة الخدمات التالية:

1- إجراءات رخص عمل سلسة.

2- تقييم ذاتي للمنشآت.

3- تأشيرات مهنية فورية.

4- تحسين تجربة المستفيدين.

5- متابعة للمخالفات والشكاوى.

6- عقود عمل رقمية.

7- ضبط آلية حماية الأجور.

8- تقارير إلكترونية فورية لأصحاب المنشآت.

إلغاء رخصة العمل

وفي وقت سابق، أكدت منصة “قوى” على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي؛ ليتم إسقاط اسمه من المنشأة.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في “إكس” ردًّا على استفسار جاء فيه: عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي، لكن العامل لم يسافر.

وأضاف السائل: مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.