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8 ضوابط لتسجيل الكتب والمطبوعات في السعودية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
8 ضوابط لتسجيل الكتب والمطبوعات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها تتيح خدمة فورية لفسح الكتب والمطبوعات، حيث يمكن من خلالها نشر كتاب المؤلف وفق الأنظمة، وحفظ حقوقه الإبداعية.

خدمة فسح الكتب والمطبوعات

وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها على منصة “إكس” أنه يمكن التقديم على خدمة فسح الكتب والمطبوعات من خلال منصة إعلام عبر (هنا).

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ضوابط لتسجيل الكتب

وأشارت إلى أن هناك ضوابط لتسجيل الكتب والمطبوعات وهي عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية لا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، ولا تؤدي لإثارة النعرات بين المواطنين، فضلًا عن عدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم.

كما يراعى بها ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وألا تضر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد، وعدم إفشاء وقائع تحقيقات أو محاكمات إلا بإذن من الجهة المختصة، والالتزام بالنقد الموضوعي البناء المستند على وقائع صحيحة.

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