8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب

كشف المحامي زياد الشعلان مدى أحقية المعلم في منع الطالب من استخدام دورة المياه، وذلك خلال تلقيه سؤالًا من أحد متابعيه عبر حسابه في تطبيق التيك توك والذي قال فيه هل يحق للمعلم منع الطالب من دورة المياه؟.

منع الطالب من دورة المياه

وأجاب الشعلان على السؤال عبر مقطع فيديو قال فيه: “ليس من حق المعلم منع الطالب من دورة المياه مهما كان نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، حيث عممت وزارة التعليم على كافة المدارس حول هذا الموضوع وأكدت عليه”.

8 ممارسات ممنوعة

وكانت وزارة التعليم، قد حددت 8 أنواع من الممارسات يمنع اتخاذها كوسيلة عقابية للطلاب والطالبات في حال المخالفات، مشددة في تعميمها لكافة المدارس، على أنه في حال ارتكاب أي مشكلة سلوكية، فإنه يجب تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في التعليم العام والأهلي.

وتضمنت الموانع ممارسة الأساليب غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب والطالبة، التي تشمل الإيذاء الجسدي أو النفسي بكافة أنواعه، الحسم من درجات المواد، أو التهديد بها، حرمان الطالب أو الطالبة من الاحتياجات الفسيولوجية، كتناول وجبة الإفطار في موعدها، أو الذهاب لدورة المياه أو شرب الماء، تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي عقابًا له، إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ، أو الغياب عن المدرسة، السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب، أو إقصاء الطالب أو الطالبة خارج الصف الدراسي.