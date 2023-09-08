8 غيابات بمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

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يُعاني المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج من إصابات عديدة في صفوف الشياطين الحمر، ما يزيد من صعوبة مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون على ملعب “أولد ترافورد”، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وتشهد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم، غياب العديد من اللاعبين، حيث يفقد تين هاج، الثنائي المغربي سفيان أمرابط والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، بعد تعرضهما لإصابات خلال تواجدهما مع منتخبات بلادهما.
ويستمر غياب 6 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بسبب الإصابات المختلفة، وهم؛ رافائيل فاران، لوك شاو، كوبي ماينو، تايريل مالاسيا، توم هيتون وماسون ماونت.
ويأمل تين هاج، في ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم، لتعويض الخسارة بثلاثية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.