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منها انضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر

8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة على الطلاب

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة على الطلاب
المواطن - فريق التحرير

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حددت وزارة التعليم فرص التعويض التي تمكن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.

وأشارت الوزارة، في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، إلى اكتساب درجات تعويض الدرجات المحسومة، وذلك وفق مؤشرات التقييم المتوافقة مع استمارة مؤشرات السلوك ببرنامج تعزيز السلوك الإيجابي، لافتة إلى أن هذه الفرص تتمثل في:

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8 فرص من المشاركة والانضباط

1ـ انضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر خلال الفصل الدراسي (3 درجات مكتسبة)،

2ـ المحافظة على الهوية الوطنية “اللباس والمظهر العام، الالتزام بقيم الولاء والانتماء” (3 درجات مكتسبة)،

3ـ المشاركة في المبادرات والأعمال التطوعية داخل المدرسة “ثلاث مشاركات لكل مشاركة درجة” (3 درجات مكتسبة)،

4ـ والمشاركة في الإذاعة والأنشطة المدرسية “ثلاث مشاركات” (3 درجات)،

5ـ المحافظة على ممتلكات المدرسة (درجتان)،

6ـ التعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة (درجتان)،

7ـ الالتحاق ببرامج ودورات في مجال التطوير الشخصي “برنامجين أو دورتين” (درجتان)،

8ـ تقديم المقترحات التطويرية لصالح المجتمع المدرسي “لكل مقترح درجة” (درجتان)، مع إحضار الشواهد التي تثبت مشاركة الطالب من الجهات ذات العلاقة سواء داخل المدرسة أو خارجها.

5 قواعد للمشكلات السلوكية

وصنفت القواعد المشكلات السلوكية إلى خمس درجات، بحيث يتم حسم درجة في مشكلات الدرجة الأولى، وحسم درجتين في مشكلات الدرجة الثانية.

ويتم حسم 3 درجات في مشكلات الدرجة الثالثة، وحسم 10 درجات في مشكلات الدرجة الرابعة، وحسم 15 درجة في مشكلات الدرجة الخامسة.

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