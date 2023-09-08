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فُهم أنه يريد من خلالها الرحيل عن العميد

8 كلمات من حمدالله أثارت غضب جماهير الاتحاد

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
8 كلمات من حمدالله أثارت غضب جماهير الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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أثارت جملة كتبها اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، جماهير نادي الاتحاد وذلك بعد أن فُهم منها رغبته في الرحيل عن صفوف العميد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه في Snap Chat جملة بعنوان: “المستقبل الذي تفكر فيه ربما لن تكون فيه”.

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تلميحات حمدالله

وقالت فئات عريضة من جماهير العميد: إن اللاعب المغربي يفكر في مغادرة النادي حيث ألمح برغبته من خلال هذه الجملة.

كلمات حمدالله

وكان جمهور الاتحاد طالب إدارة أنمار الحائلي في الثالث من سبتمبر الجاري، بالتخلص من اللاعب المغربي حيث دشن الجمهور وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “خروج حمدالله المطلب الأول”، حيث وجهوا الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق مضيفين أن المرحلة الحالية تتطلب لاعبين من نوع خاص”.

ونشرت الجماهير مجموعة من الفرص المهدرة للاعب المغربي وطالبت برحيله حتى لا يعاني الاتحاد بشكل سلبي في الموسم الحالي.

 

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