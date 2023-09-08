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مع بداية مرحلة دور المجموعات

8 مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
8 مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، تنطلق مباراتا “ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و”يونج بويز السويسري ضد لايبزيج الالماني”.

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وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق 6 مباريات وهم “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد النجم الأحمر الصربي، لاتسيو الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد الهولندي ضد سيلتيك الإسكتلندي، برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيت دورتموند الألماني، شاختار الأوكراني ضد بورتو البرتغالي”.

وكانت قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا أُقيمت يوم 31 أغسطس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

وفي المجموعة الأولى تتواجد أندية “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

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