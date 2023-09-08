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جرى توزيع الأعضاء وفق الأخلاقيات الطبية

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
المواطن - واس

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء ثمانية متوفين دماغيًا لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، وذلك في كل من مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بمدينة جدة، ومدينة الملك سعود الطبية والمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض، ومستشفى المانع الطبي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مستشفى كليفلاند ومستشفى برجيل في أبوظبي.

إنقاذ حياة مرضى

وتمكن فريق المركز من إنقاذ حياة مواطنين عانا من مرض القصور القلبي النهائي وذلك بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، حيث أجريت عملية زراعة رئة لمواطن آخر أنهت معاناته مع مرض القصور الرئوي النهائي، فيما تم إنقاذ حياة خمسة مواطنين آخرين عانوا من القصور الكبدي النهائي بإجراء خمس عمليات زراعة كبد لهم، كما تم إنهاء معاناة إحدى عشر مواطنًا مع أمراض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بإجراء عمليات زراعة الكلى لهم، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن آخر.

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الأخلاقيات الطبية

وأوضح المدير العام لـ المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية. مشيداً بالجهود المبذولة من مركز الإحالات بوزارة الصحة.

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