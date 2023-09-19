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صافي الكمية المتسلمة من المزارعين 1.157.060 طناً

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
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المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (82.089.260) ريالاً، وذلك لكمية (45.169) طناً، لعدد (107) مزارعين؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.585.582.719) ريالاً، وذلك لكمية (892.491) طناً، لعدد (2596) مزارعاً.

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الكمية المتسلمة

يُذكر أن الهيئة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (1.157.060) طناً، لعدد (3185) مزارعاً.

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