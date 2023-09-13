85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (85) وظيفة متنوعة (تشمل 24 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف فنية
– وظائف طبية
– وظائف صحية
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا