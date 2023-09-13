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85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (85) وظيفة متنوعة (تشمل 24 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف فنية
– وظائف طبية
– وظائف صحية

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مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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