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9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن التغيرات المناخية العالمية لا تحدث خبط عشواء، ولا بشكل فوضوي، وإنما تخضع لقوانين طبيعية، وتسير وفق سنن إلهية، وظاهرات مناخية كبرى كشف عن بعضها الإنسان وبقي الكثير لم يُكشف عنه بعد.

9 ظواهر مناخية

وأوضح المسند في منشور عبر منصة إكس، أن من هذه السنن والقوانين المؤثرة على المناخ العالمي: ظاهرة تذبذب درجة الحرارة في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي، وظاهرة التذبذب العقدي لدرجة الحرارة الهادئ، وظاهرة التذبذب العقدي المتعدد في الأطلسي، وظاهرة التذبذب المداري مادن- جوليان، وظاهرة تذبذب المحيط الهادئ الشمالي، وظاهرة التذبذب بين المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، وظاهرة القطب الثنائي بالمحيط الهندي، وظاهرة التذبذب القطبي، وظاهرة تذبذب شمال المحيط الأطلسي.

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تؤثر على الأمطار في السعودية

ولفت المسند إلى أن هذه الظواهر الكبرى لها مؤشرات مقروءة، ودلائل مرصودة، ومعامل إحصائية رياضية مكتوبة، ولا يمكن الجزم أن بعضها يؤثر على الأمطار في السعودية أو أنها لا تؤثر، إذ إن المسألة معقدة وتحتاج إلى دراسات مستفيضة، وبيانات مطرية سعودية لفترة زمنية طويلة، ومٌمثلة لكل مساحتها.

 

 

 

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