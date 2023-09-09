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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

9 ملايين يورو تحسم انتقال فينالدوم للاتفاق

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
9 ملايين يورو تحسم انتقال فينالدوم للاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتفاق، من حسم صفقة نجم باريس سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فينالدو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فينالدوم في طريقه للاتفاق

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فينالدوم سينضم إلى الاتفاق هذا الصيف، بعد التوصل لاتفاق بشأن ضمه لمدة 3 سنوات، وسيحصل باريس سان جيرمان على قيمة مالية تصل إلى 9 ملايين يورو.

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فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @FabrizioRomano

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه سيتم فحص العقود، ثم إتمام الصفقة بشكل نهائي، بعد الحصول على موافقة فينالدوم، موضحًا أنه تلقى اتصالًا منذ يومين من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأكدت تقارير أن نادي الاتفاق دخل في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي، ولكن يبدو أن وجود جيرارد والاستقرار الإداري ساهما في قراره باللعب لفارس الدهناء.

فينالدوم
اللاعب الهولندي

مسيرة مميزة

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، وكان بديلًا في غالبيتها، ولعب في روما على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.

فينالدوم مع روما
اللاعب الهولندي

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