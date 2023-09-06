90 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 90 وظيفة (كافة المؤهلات) للعمل في مدينة الرياض ومكة المكرمة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عامل.

– حارس أمن.

– موظف الفواتير.

– موظف التسجيل.

– مدخل بيانات للممتلكات والمخزون.

– كاتب سجلات طبية.

– مُمثل مركز الاتصال.

– سكرتير طبي.

– فني مختبر.

– منسق سجلات طبية.

– منسق الفواتير.

– منسق خدمات المرضى.

– منسق تحسين الجودة.

– منسق التدريب.

– منسق طبي.

– مساعد طبيب أسنان.

– فني موجات صوتية.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي صحة الفم والأسنان.

– صيدلي.

– مطوّر تطبيقات.

– مشرف الموارد البشرية.

– طبيب طب نفسي مقيم.

– طبيب باطنة مقيم.

– مدير دورة الإيرادات.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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