90 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 90 وظيفة (كافة المؤهلات) للعمل في مدينة الرياض ومكة المكرمة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– عامل.
– حارس أمن.
– موظف الفواتير.
– موظف التسجيل.
– مدخل بيانات للممتلكات والمخزون.
– كاتب سجلات طبية.
– مُمثل مركز الاتصال.
– سكرتير طبي.
– فني مختبر.
– منسق سجلات طبية.
– منسق الفواتير.
– منسق خدمات المرضى.
– منسق تحسين الجودة.
– منسق التدريب.
– منسق طبي.
– مساعد طبيب أسنان.
– فني موجات صوتية.
– أخصائي علاج طبيعي.
– أخصائي صحة الفم والأسنان.
– صيدلي.
– مطوّر تطبيقات.
– مشرف الموارد البشرية.
– طبيب طب نفسي مقيم.
– طبيب باطنة مقيم.
– مدير دورة الإيرادات.
.. وأخرى.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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