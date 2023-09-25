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يستمر المعرض حتى 28 سبتمبر الجاري

“93 حلم تحقق” تروي إنجازات السعودية بواحة الملك سلمان

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
“93 حلم تحقق” تروي إنجازات السعودية بواحة الملك سلمان
المواطن - واس

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تحتفل واحة الملك سلمان للعلوم باليوم الوطني 93 للمملكة من خلال معرض بعنوان 93 “حلم علمي تقتي تحقق” الذي سيقام في مقر الواحة، بحي الرائد بالعاصمة الرياض، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويتيح المعرض الفرصة للمجتمع لاستكشاف بعض قصص النجاح العلمي التقني والإنجازات التي تحققت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

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وتهدف فكرة المعرض إلى عرض قصص لنجاحات مؤسسية علمية تقنية سعودية ومشاريع كانت أحلاماً وتحققت، حيث سيتم تسليط الضوء على نجاحات استثنائية تم إنجازها في مجالات متنوعة، محفزة، ويفخر بها أبناء الوطن.

برامج وأنشطة متنوعة

تنظم الواحة بالإضافة للمعرض، العديد من البرامج و الأنشطة العلمية التفاعلية، مثل اللقاءات العلمية الحوارية، والورش ستيم، وفعاليات المسرح العلمي، التي تهدف جميعها إلى تعزيز ثقافة المجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التفوق والريادة في عالم اليوم.

وتقدم برامج الواحة تقدم بأسلوب ترويحي وتفاعلي لتحفيز الشباب وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم وتطوير إمكاناتهم في مهارات القرن الواحد والعشرين.

وتشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشريك المؤسس للواحة، في المعرض، بالعديد من الأجنحة التي تحكي قصص نجاحاتها في المجالات الأربع ذات الأولوية التي حددتها هيئة البحث والتطوير والابتكار؛ صحة الإنسان، اقتصاديات المستقبل، البيئة والطاقة والصناعة.

كما تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعديد من الأجنحة التي تستعرض قصص نجاحات في فروعها المختلفة, كما تشارك شركة المراعي بجناح للتعريف بالعديد من قصص نجاحاتها التقنية، التي جعلت منها أحد أكبر العلامات التجارية الإقليمية في حقلها.

واحة الملك سلمان

وتعد واحة الملك سلمان للعلوم مركزًا علميًا رائدًا في المنطقة، أنشئ بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وتهدف الواحة إلى نشر الوعي العلمي، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في العلوم والتقنية.

تتعاون الواحة في تنظيم فعالياتها العلمية المختلفة مع شركاء محليين وعالميين، مثل برنامج ستيم من اليونسكو، و ناشيونال جيوغرافيك ليرننج، والمتحف العلمي بلندن.

كما تعمل الواحة من خلال مركز “ابتكر” على إعداد وتدريب فرق من طلاب التعليم العام للمشاركة في المسابقات العالمية المتخصصة، مثل مسابقة “كونراد” العالمية في مجال الفضاء؛ بهدف تنمية تنافسية النشء بالمملكة وربطهم بأقرانهم في المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التنمية واغتنام فرص 2030.

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