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موزعة على الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية وأماكن الاحتفالات

98 مركزًا إسعافيًّا بمكة المكرمة لخدمة المواطنين باليوم الوطني  

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
98 مركزًا إسعافيًّا بمكة المكرمة لخدمة المواطنين باليوم الوطني  
المواطن - فريق التحرير

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أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة استعداداته من خلال 98 مركزًا إسعافيًّا بمدن ومحافظات المنطقة؛ استعدادًا للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (93) لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمواطنين والمقيمين، خلال مشاركتهم في الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، وذلك على الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.

وشملت المشاركة توزيع الفرق التطوعية على مدى أربعة أيام؛ لتغطية مواقع الفعاليات والاحتفالات وإقامة أركان احتفالية توعوية.

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نقاط إسعافية

وبين الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، مدير فرع الهيئة بالمنطقة، أنه تم توزيع نقاط إسعافيه في عدد من مواقع الاحتفالات كالواجهة البحرية وميدان العلم وأمام نافورة الملك فهد ومنطقة سوبر دوم وطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة بجدة وحديقة الردف والمولات التجارية بمحافظة الطائف، والغرفة التجارية وحديقة الاراك وحجز الشمسي بالعاصمة المقدسة.

أما على صعيد التثقيف المجتمعي والتدريب، فقد حرص فرع الهيئة على تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية، حيث ستُنفَّذ عدد من المحاضرات التوعوية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل بدورات سفير الحياة عبر منصة “متأهب” في كل من جدة والعاصمة المقدسة والطائف.

ونوّهت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة.

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