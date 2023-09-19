ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ناصر الشمراني نجم الهلال والاتحاد السابق وهو يصف البرازيلي نيمار بالعالة على الفريق وذلك بعد ظهوره بمستوى متراجع فنيًا في مباراة أمس ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

نيمار لم يظهر بشكل جيد

وقال الشمراني في مقطع الفيديو: ” اللاعب نيمار كان عالة على الفريق في المباراة ومعه البرتغالي روبن نيفيز”.

جماهير أزرق الرياض انتقدت ما قاله ناصر الشمراني مضيفين أنه لا يجب الحكم على لاعب خاض للتو ثاني مباراة له مع الفريق منذ الانضمام له.

ملخص مباراة الهلال ضد نافباخور

وبعد مباراة أمس، أعربت فئات عريضة من الهلاليين عن عدم رضاهم عن أداء الفريق، وذلك بعد التعادل مع نادي نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1/ 1.

الهلال ظهر بشكل باهت فنيًّا رغم أنه كان الأفضل في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص الهجومية لإحراز الفوز ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الأول، كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق نافباخور في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب توما في الدقيقة الـ 53.

وظل الهلال يحاول إحراز هدف التعادل حتى نجح عبر رأسية من المدافع علي البليهي في تسجيل الهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.