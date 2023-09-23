مسيرة بحرية في ينبع احتفاءً باليوم الوطني

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انطلقت اليوم، مسيرة بحرية بمحافظة ينبع احتفاء باليوم الوطني الـ 93 على شاطئ شرم ينبع، بحضور المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي، ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وشاركت الجهات الحكومية والفرق الشعبية في المسيرة، بالإضافة إلى 80 قاربًا و20 جت سكي، وزورقي إنقاذ، وقاطرة رضوى، و 28 من ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، و 10 زوارق و5 جت سكي من قيادة حرس الحدود، معبرين بطرق عدة عن احتفالهم باليوم الوطني .