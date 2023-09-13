Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة

كشفت شركة Apple “أبل” الأمريكية، عن إصدارها الجديد من ساعات “سيريز 9” مزودة برقاقة حديثة تحمل معالجًا أسرع لتعزيز المؤثرات البصرية، وخصائص للتحكم عن بعد، فضلًا عن كونها أول منتجاتها المحايدة كربونيًّا.

مميزات ساعة Apple

ويتمتع الإصدار الجديد من طراز “سيريز 9” بخاصية النقر المزدوج التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في الساعة دون لمسها، عبر طقطقة إصبعي الوسطى والإبهام معًا.

وقالت “أبل” خلال المؤتمر السنوي أمس الثلاثاء: إن الخاصية الجديدة تعتمد على تقنيات تعلم الآلة التي تتضمنها الرقاقة الجديدة، والتي باستطاعتها تحليل البيانات التي تستقبلها المستشعرات بأسلوب جديد تمامًا، وهذا سوف يساعد المستخدمين كثيرًا في حالة انشغال اليد الأخرى بحمل الأشياء مثلًا.

أهمية المعالج الجديد

ويسمح المعالج الجديد الذي زودت به الساعة، بمعالجة أوامر المساعد الشخصي “سيري” داخل نظام الساعة نفسه بدلًا من النظام السحابي، الأمر الذي يعمل على زيادة سرعة تنفيذ الأوامر، وتعزيز مستويات الأمان.

وقالت الشركة: إن الطاقة المستخدمة في جميع مراحل إنتاج الساعة تأتي من مصادر نظيفة بنسبة 100%، بينما استخدمت مواد معاد تدويرها في إنتاج الرقائق ودوائر التوصيل، مثل الألومنيوم والقصدير والذهب والنحاس والتنجستين.

ساعة صديقة للبيئة

واعتمدت “أبل” على استخدام الألياف المعاد تدويرها بنسبة 82% لصناعة أحزمة الساعات، بدلًا من الجلود، بينما يبلغ سعر الساعة 399 دولارًا.