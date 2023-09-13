iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تصدر هاتف iPhone15Pro مواقع التواصل الاجتماعي عالميًّا، بعد إعلان شركة أبل أحدث هواتفها من نوع أيفون في حدث تابعه الملايين حول العالم، مُصنع من مواد جديدة وتحديثات للكاميرا وأداء مُحسن لإقناع المستهلكين في سوق الهواتف الذكية المتراجعة.

موديلات جديدة من iPhone 15

قدمت الشركة أربعة موديلات جديدة تواكب الأجيال القليلة الماضية، وهي (iPhone 15)، و(15 Plus)، و(15 Pro)، و(15 Pro Max). كما هو الحال في العام الماضي، وتبدأ أسعار الفئة الأقل من 799 دولارًا، فيما سيبقى إصدار (Pro) بسعر 999 دولارًا، بينما سيبدأ سعر (Pro Max) من 1199 دولارًا، بزيادة 100 دولار عن إصدار العام الماضي.

تمثل الطرازات الجديدة، بخاصة الإصدارات المتطورة، أول تطوير شامل لأجهزة “أيفون” منذ ظهور أول هواتف للشركة تدعم شبكة الجيل الخامس في عام 2020. فيما تتطلع شركة أبل، إلى الخروج من تراجع المبيعات، وتعتمد على تغييرات كبيرة في الجهاز لجذب شرائح مختلفة لترقية أجهزتها الحالية، بحسب “بلومبرغ”.