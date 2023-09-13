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طرح الفئات الأقل بنفس أسعار إصدار العام الماضي

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
المواطن - فريق التحرير

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تصدر هاتف iPhone15Pro مواقع التواصل الاجتماعي عالميًّا، بعد إعلان شركة أبل أحدث هواتفها من نوع أيفون في حدث تابعه الملايين حول العالم، مُصنع من مواد جديدة وتحديثات للكاميرا وأداء مُحسن لإقناع المستهلكين في سوق الهواتف الذكية المتراجعة.

موديلات جديدة من iPhone 15

قدمت الشركة أربعة موديلات جديدة تواكب الأجيال القليلة الماضية، وهي (iPhone 15)، و(15 Plus)، و(15 Pro)، و(15 Pro Max). كما هو الحال في العام الماضي، وتبدأ أسعار الفئة الأقل من 799 دولارًا، فيما سيبقى إصدار (Pro) بسعر 999 دولارًا، بينما سيبدأ سعر (Pro Max) من 1199 دولارًا، بزيادة 100 دولار عن إصدار العام الماضي.

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تمثل الطرازات الجديدة، بخاصة الإصدارات المتطورة، أول تطوير شامل لأجهزة “أيفون” منذ ظهور أول هواتف للشركة تدعم شبكة الجيل الخامس في عام 2020. فيما تتطلع شركة أبل، إلى الخروج من تراجع المبيعات، وتعتمد على تغييرات كبيرة في الجهاز لجذب شرائح مختلفة لترقية أجهزتها الحالية، بحسب “بلومبرغ”.

تحديات في الصين

تواجه الشركة كذلك مشكلات في الصين، حيث يُمنع الموظفون الحكوميون بشكل متزايد من استخدام منتجاتها في المقرات الحكومية، وهو ما قد يبدل مشاعر المستهلكين نحو التكنولوجيا التي تحمل العلامة التجارية الأمريكية.

تضمن العرض التقديمي اليوم ساعات أبل الجديدة المصنوعة من مواد صديقة للبيئة. وهي تفاصيل نُقلت معظمها قبل الحدث، وكان رد فعل المستثمرين فاترًا على تفاصيل العرض حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 1.6% إلى 176.5 دولار بحلول الساعة 2:12 مساءً بتوقيت نيويورك.

ميزات جديدة

تشتمل الفئات الأقل من “أيفون 15” على إطار من الألمنيوم وزجاج بلوري بألوان مثل الأسود والأصفر. بينما تأتي الطرازات الأعلى باللون الأسود والرمادي والأزرق والأبيض. وبالنسبة لطرز (Pro)، غيرت أبل من الإطار الفولاذي المقاوم للصدأ إلى إطار مصنوع من التيتانيوم، مما يجعل الجهاز أخف وزنًا وأكثر متانة. وتأتي كل الطرز بشاشة مقاس 6.1 بوصة أو 6.7 بوصة، وتتضمن الإصدارات الأعلى حواف حول الشاشة أرق من ذي قبل.

أضافت الشركة للطرازات الأرخص واجهة تنبيهات “ديناميك إيلاند” (Dynamic Island) في الجزء العلوي من الشاشة، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في طرازات (Pro) العام الماضي، وتضمن جميع الفئات الأربع معززات في الأداء. هواتف (Pro) ستتضمن شريحة إلكترونية A17 جديدة، بينما تتم ترقية الطرازات المنخفضة إلى نفس المعالجات المستخدمة في (Pro) العام الماضي A16، وتُعد معالجات A17 هي الأولى التي تستخدمها أبل في منتجاتها بشرائح 3 نانومتر.

شريحة هواتف أيفون 15

تشتمل الهواتف أيضًا على شريحة جديدة تقول الشركة إنها ستعمل على تحسين تتبع المواقع والمهام الأخرى في تطبيق (Find My). وكذلك ميزة جديدة للمساعدة على الطريق تعتمد على خدمة الأقمار الصناعية.

تُعد طرازات “أيفون 15” أول هواتف ذكية للشركة تتميز بمنفذ شاحن USB-C، ليحل محل منفذ الشاحن التقليدي المستخدم منذ عام 2012. الشاحن الجديد الذي تم اعتماده جاء لتلبية المتطلبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بجعل الجهاز متوافقًا مع أجهزة الشحن المستخدمة في أجهزة “أندرويد”، وسيكون لمنفذ الشحن الجديد خاصية أساسية في منتجات الشركة القادمة.

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