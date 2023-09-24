Neymar يُطالب بإقالة جيسوس!

شهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي Neymar، والمدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

Neymar يدخل في مشادة مع جيسوس

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، حدوث مشادة بين Neymar وجيسوس بعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة حدثت في غرفة الملابس، عندما قام جيسوس بتوبيخ Neymar بشدة أمام بقية لاعبي الفريق الأول، ولم يتقبل النجم البرازيلي هذا الأمر، بل وطالب بإقالة المدرب البرتغالي.

وأضافت “موندو ديبورتيفو”: “Neymar لم يقدم أفضل أداء في المباراة، حيث لم يسجل، ولم يكن سلوكه مثاليًا على أرض الملعب، لأنه كان معرضًا للطرد وأخطأ في تسجيل هدف سهل نسبيًا في منطقة الجزاء”.

وشددت الصحيفة الإسبانية في ختام تقريرها، على أن مسؤولي نادي الهلال، اجتمعوا بوكيل المدرب البرتغالي جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، وحذروا من إمكانية إنهاء تعاقده في حالة عدم تحسن أداء الفريق.

تراجع أداء الهلال

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادله أمام ضمك في الجولة السابعة، كما بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بتعادل على ملعبه ضد نافباخور الأوزبكي.