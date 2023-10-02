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مؤكدًا الاحتفال بأي نادٍ سعودي يتوج بآسيا

آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن هناك عددًا من الأندية العالمية طالبت بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ يشيد بالنصر

وقال آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “النصر يملك النجم الأكثر تأثيرًا.. واجبنا الاحتفال بالعالمي بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان العربية”.

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النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية
جانب من تتويج العالمي – المصدر @AlNassrFC

وتابع تركي آل الشيخ: “سنحتفل بأي فريق سعودي يحقق دوري أبطال آسيا.. لدينا طلبات من أندية عالمية لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في كأس موسم الرياض”.

وأضاف آل الشيخ: “لم يتوقع أحد أن يشاهد نجومًا مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وغيرهم من المتواجدين بالدوري.. أكبر الرعاة لدينا في الترفيه وزارات الثقافة والسياحة والرياضة”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

مشاركة فريق مفاجأة

وكان آل الشيخ قد أكد أن ملعب المملكة أرينا “بوليفارد هول”، سيتم افتتاحه بمواجهة بين الهلال والنصر، كما أكد أنه قد يستضيف كأس موسم الرياض أو سيتم إقامته على ملعب الأول بارك.

وأوضح في تصريحات سابقة أن كأس موسم الرياض سيشهد مشاركة فريق مفاجأة؛ وسيتم الكشف عنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بجانب الهلال والعالمي، علمًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد شارك في النسخة الماضية.

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض
جانب من المباراة

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