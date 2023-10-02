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آل حسين مساعدًا للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
آل حسين مساعدًا للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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بناء على موافقة وزير التعليم، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أ. د. نايف بن عابد الزارع قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين مساعدًا للمدير العام للشؤون التعليمية-بنين.

يذكر أن آل حسين تدرج في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث عمل مديرًا لشؤون المعلمين ثم مساعدًا للمدير العام للشؤون المدرسية.

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