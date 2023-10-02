آل حسين مساعدًا للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض مراقب المباراة: مسؤولو سباهان لم يستجيبوا للتعليمات وسمحنا لـ الاتحاد بمغادرة الملعب السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة وظائف إدارية شاغرة لدى رعاية الطبية مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين جماهير الاتحاد: بيان الاتحاد الآسيوي ضعيف رسائل وتوجيهات في جولة السديس لإدارة الأمر بالمعروف في المسجد الحرام رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه ترامب: القاضي أخطأ ولا يفهم في العقارات وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر
بناء على موافقة وزير التعليم، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أ. د. نايف بن عابد الزارع قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين مساعدًا للمدير العام للشؤون التعليمية-بنين.
يذكر أن آل حسين تدرج في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث عمل مديرًا لشؤون المعلمين ثم مساعدًا للمدير العام للشؤون المدرسية.