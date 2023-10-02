آل حسين مساعدًا للشؤون التعليمية بـ تعليم الرياض

بناء على موافقة وزير التعليم، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أ. د. نايف بن عابد الزارع قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين مساعدًا للمدير العام للشؤون التعليمية-بنين.

يذكر أن آل حسين تدرج في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث عمل مديرًا لشؤون المعلمين ثم مساعدًا للمدير العام للشؤون المدرسية.