الاتحاد الكويتي: السعودية تستطيع إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه 7 معلومات عن عبير موسى السياسية التونسية المُعتقلة دعم عربي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034 السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية فهد بن نافل: الترشح لاستضافة المونديال خطوة أخرى نتباهى بها وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في جميع المناطق والمحافظات
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن فخره الشديد بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.
وعلق مسلي آل معمر، قائلًا: “فخور جدًّا كرياضي أن تُقدِم بلادي على هذه الخطوة الجبارة.. وهي امتداد للتطور الهائل الذي تشهده السعودية“.
وتابع مسلي آل معمر حديثه عن ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “مكاننا الطبيعي هو الريادة في كل الوجهات والاتجاهات”.
وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.
ويحظى قرار السعودية بدعم كبير، حيث أعلنت اتحادات لبنان، عمان، العراق وسوريا، عبر حساباتهم الرسمية على منصة “إكس”، عن دعمهم الكامل لملف استضافتها لنهائيات بطولة كأس العالم 2034.
كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.