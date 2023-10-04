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مبديًا فخره كرياضي بهذه الخطوة

آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن فخره الشديد بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

آل معمر فخور بخطوة الترشح

وعلق مسلي آل معمر، قائلًا: “فخور جدًّا كرياضي أن تُقدِم بلادي على هذه الخطوة الجبارة.. وهي امتداد للتطور الهائل الذي تشهده السعودية“.

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كأس البطولة

وتابع مسلي آل معمر حديثه عن ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “مكاننا الطبيعي هو الريادة في كل الوجهات والاتجاهات”.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

ملاعب السعودية

دعم آسيوي وعربي

ويحظى قرار السعودية بدعم كبير، حيث أعلنت اتحادات لبنان، عمان، العراق وسوريا، عبر حساباتهم الرسمية على منصة “إكس”، عن دعمهم الكامل لملف استضافتها لنهائيات بطولة كأس العالم 2034.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

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