آيات تطلق مشروعها النوعي مبادرة “الكتب القرآنية الناطقة”

برعاية كريمة من رئيس هيئة المكتبات بوزارة الثقافة الدكتور عبد الرحمن العاصم أقامت مؤسسة آيات الوقفية مأدبة غداء لمجموعة من المعتنين بالكتابة والنشر في مجال القرآن الكريم وأصحاب دور النشر المعتنية بالمطبوعات القرآنية من داخل المملكة وخارجها بهدف الاحتفاء بهم ومد جسور التواصل بين الجهات المعتنية بالدراسات القرآنية وبحث فرص التعاون بين تلك الجهات.

مبادرة مشروع الكتب القرآنية الناطقة

ناقش اللقاء مجموعة من المحاور المرتبطة بالنشر المطبوع والإلكتروني وأوجه التعاون بين الجهات ذات العلاقة وأهمية مواكبة النشر لرؤية المملكة 2030.

كما أطلقت آيات من خلال رئيس مجلس إدارتها الشيخ ناصر بن علي القطامي مبادرة مشروع الكتب القرآنية الناطقة ، وهو مشروع نوعي لتحويل الكتب القرآنية الورقية إلى كتب صوتية.

لاقت هذه المبادرة استحساناً وتفاعلاً من الحضور حيث سيتم العمل على عشرة كتب خلال هذا العام كمرحلة أولى لهذه المبادرة.

وقد تفاعل الحضور مع فكرة اللقاء مؤملين عقده سنوياً. يأتي ذلك على هامش معرض الكتاب الدولي 1445 المقام بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

يذكر أن مؤسسة آيات الوقفية انطلقت في مشاريعها قبل 15 عاماً، وتستهدف تمكين قراء القرآن الكريم عبر مسارات التأصيل والتمهير والتوثيق ومن خلال برامج أكاديمية وتدريبية وإعلامية .