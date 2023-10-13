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وسط تهديد إسرائيلي بعمليات عسكرية واسعة

أئمة المساجد يطالبون أهالي غزة بالصلاة في منازلهم

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
أئمة المساجد يطالبون أهالي غزة بالصلاة في منازلهم
المواطن - فريق التحرير

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طالب أئمة المساجد، أهالي غزة بالصلاة في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم، وحفاظًا على أرواحهم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للقطاع.

حظر دخول المسجد الأقصى

من جهة أخرى فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبًا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن إسرائيل حظرت دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.

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حصيلة العدوان على غزة

يأتي هذا وسط أنباء عن استشهاد أكثر من 1800 شخص وإصابة 7 آلاف آخرين بينهم قرابة 500 طفل، في قطاع غزة منذ بداية العمليات الإسرائيلية على القطاع.

وطالبت إسرائيل أهالي غزة بإخلاء المدينة والتوجه نحو الجنوب في أقرب وقت ممكن، لأنها ستشن عملية عسكرية في القطاع وهو الأمر الذي يعد مستحيلًا.

انهيار المستشفيات

من جهة أخرى تعاني مستشفيات غزة نقص المستلزمات الطبية، وأوشكت على الانهيار بسبب نقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المفروض على القطاع فيما أفادت الصحة الفلسطينية باستحالة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من شمال القطاع.

الاجتياح البري

وتنذر هذه المقدمات بإمكانية الاجتياح البري للقطاع من قبل الجيش الإسرائيلي وهو ما ينذر بكارثة ترتقي إلى كارثة النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948.

إنهاء الحرب ورفع الحصار

وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، قد شدد في أكثر من اتصال هاتفي مع نظرائه في العديد من دول العالم على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكدًا أن حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

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