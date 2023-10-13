وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مزايا تذكرة المليون ريال التي طرحها الشباب أئمة المساجد يطالبون أهالي غزة بالصلاة في منازلهم سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022 تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة
طالب أئمة المساجد، أهالي غزة بالصلاة في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم، وحفاظًا على أرواحهم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للقطاع.
من جهة أخرى فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبًا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن إسرائيل حظرت دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.
يأتي هذا وسط أنباء عن استشهاد أكثر من 1800 شخص وإصابة 7 آلاف آخرين بينهم قرابة 500 طفل، في قطاع غزة منذ بداية العمليات الإسرائيلية على القطاع.
وطالبت إسرائيل أهالي غزة بإخلاء المدينة والتوجه نحو الجنوب في أقرب وقت ممكن، لأنها ستشن عملية عسكرية في القطاع وهو الأمر الذي يعد مستحيلًا.
من جهة أخرى تعاني مستشفيات غزة نقص المستلزمات الطبية، وأوشكت على الانهيار بسبب نقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المفروض على القطاع فيما أفادت الصحة الفلسطينية باستحالة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من شمال القطاع.
وتنذر هذه المقدمات بإمكانية الاجتياح البري للقطاع من قبل الجيش الإسرائيلي وهو ما ينذر بكارثة ترتقي إلى كارثة النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948.
وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، قد شدد في أكثر من اتصال هاتفي مع نظرائه في العديد من دول العالم على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكدًا أن حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.