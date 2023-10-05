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ضمن منافسات دوري روشن

أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار إلى جدة لمتابعة ديربي الاتحاد والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

ديربي جدة غدًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل ديربي الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الأهلي في المركز السادس بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي
لاعبو الأهلي والاتحاد

أرقام الاتحاد والأهلي

وتتشابه ظروف الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد، حيث يسعى الفريقان لحصد الثلاث نقاط، بعد تعثرهما بالتعادل السلبي أمام الفيحاء والاتفاق في الجولة الثامنة، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويسير العميد بشكل مميز قبل مباراة الاتحاد والأهلي، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من إحراز 18 هدفًا، كما يُعد الأقوى دفاعيًّا بعد استقباله لـ5 أهداف فقط خلال أول 8 جولات.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر مباراتين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ولكنه يُعاني دفاعيًّا، حيث اهتزت شباكه 13 مرة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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