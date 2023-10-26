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ضمن منافسات دوري روشن

أبرز إحصائيات الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
أبرز إحصائيات الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

كلاسيكو الجولة الـ11

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي، عند الساعة الثامنة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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مباراة الهلال والأهلي
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

أرقام الهلال والأهلي

ويسير فريقا الهلال والأهلي بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل مباراتهما المرتقبة، ويطمح كل منهما في مواصلة تألقه، وحصد نقاط الكلاسيكو، للاستمرار في تقدمه بالترتيب والابتعاد عن المنافسين.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل مرتين.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وتألق الزعيم هجوميًّا ودفاعيًّا قبل مباراة الهلال والأهلي، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، كما ينفرد بصدارة قائمة الأقوى دفاعيًّا، حيث اهتزت شباكه 7 مرات فقط.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس بالتساوي مع النصر صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، من الفوز 7 مرات، والتعادل مرة والخسارة مرتين، وسجل 20 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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