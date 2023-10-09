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بعد تقدم السعودية لتنظيم نسخة 2034

أبرز شروط فيفا لاستضافة كأس العالم

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
أبرز شروط فيفا لاستضافة كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عددًا من الاشتراطات يجب أن تلتزم بها الدول الراغبة في استضافة نهائيات بطولة كأس العالم.

السعودية تترشح لاستضافة مونديال 2023

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

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وأشار الاتحاد السعودي في بيانه، إلى أن هذا الخطاب يُمثل تأكيدًا رسميًا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها “فيفا”، وذلك بعدما أعلنت، يوم 4 أكتوبر، عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034.

كأس العالم 2034 في السعودية
المونديال – المصدر @Saudi2034WC

شروط استضافة كأس العالم

وقام “فيفا” بالتعديل على عدد من شروط استضافة كأس العالم بداية من نسخة 2026، التي ستُقام في 3 دول بأمريكا الشمالية، وذلك نظرًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلًا من 32 فريقًا.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

وتشمل الشروط لاستضافة المونديال، مراجعة البنية التحتية، وهي؛ الملاعب، المنشآت الخاصة بالفرق والحكام، أماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، تجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين.

ويجب أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعبًا، ولا يزيد على 20، ويجب أن يتسع ملعب مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم لـ80 ألف متفرج على الأقل، فيما تصل سعة ملعبي الدور نصف النهائي إلى 60 ألفًا، وتبلغ سعة بقية الملاعب 40 ألفًا.

كأس العالم - السعودية
كأس البطولة

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