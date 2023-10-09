أبرز شروط فيفا لاستضافة كأس العالم

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عددًا من الاشتراطات يجب أن تلتزم بها الدول الراغبة في استضافة نهائيات بطولة كأس العالم.

السعودية تترشح لاستضافة مونديال 2023

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه، إلى أن هذا الخطاب يُمثل تأكيدًا رسميًا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها “فيفا”، وذلك بعدما أعلنت، يوم 4 أكتوبر، عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034.

شروط استضافة كأس العالم

وقام “فيفا” بالتعديل على عدد من شروط استضافة كأس العالم بداية من نسخة 2026، التي ستُقام في 3 دول بأمريكا الشمالية، وذلك نظرًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلًا من 32 فريقًا.

وتشمل الشروط لاستضافة المونديال، مراجعة البنية التحتية، وهي؛ الملاعب، المنشآت الخاصة بالفرق والحكام، أماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، تجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين.

ويجب أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعبًا، ولا يزيد على 20، ويجب أن يتسع ملعب مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم لـ80 ألف متفرج على الأقل، فيما تصل سعة ملعبي الدور نصف النهائي إلى 60 ألفًا، وتبلغ سعة بقية الملاعب 40 ألفًا.