أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا

يُعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.

المؤتمر على الهواء

كما يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.