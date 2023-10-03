أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا يوم المعلم العالمي 2023 تقدير وعرفان لحاملي رسالة العلم الجليلة العثور على الحياة خارج كوكبنا مسألة وقت الفيحاء يصعد للوصافة بثنائية في باختاكور أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد
يُعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.
كما يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.