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المؤتمر يذاع على الهواء مباشرة

أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا
المواطن - واس

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يُعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.

المؤتمر على الهواء

كما يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

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