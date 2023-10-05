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يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها حماية لصاحبها

أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع تساؤلات بشأن فقدان بطاقة الهوية الوطنية والإجراء المطلوب حينها.

فقدان الهوية الوطنية

وأجابت الأحوال المدنية، على تساؤل مفاده: “أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟”.

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نسخة جديدة

وأضافت الأحوال المدنية، حماية لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها، ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

خطوات تنفيذ الخدمة:

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي
– اختيار: الأحوال المدنية
– اختيار : خدمات الهوية الوطنية.
– اختيار: طلب هوية بدل فاقد.

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