أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع تساؤلات بشأن فقدان بطاقة الهوية الوطنية والإجراء المطلوب حينها.

فقدان الهوية الوطنية

وأجابت الأحوال المدنية، على تساؤل مفاده: “أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟”.

نسخة جديدة

وأضافت الأحوال المدنية، حماية لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها، ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.