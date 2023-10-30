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أهم الأجهزة التي ستكشف عنها قبل ساعات من انطلاقه

أبل تشوق مستخدميها لبدء العرض التقديمي لمؤتمر apple event

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
أبل تشوق مستخدميها لبدء العرض التقديمي لمؤتمر apple event
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الملايين حول العالم الحدث السنوي الأضخم لشركة أبل، حيث مؤتمرها Scary Fast غدًا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية.

مؤتمر apple event

وسيركز الحدث السنوي لشركة أبل على تشكيلة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تحديثات للعديد من طرازات Mac. وتشير دعوة الشركة أيضًا إلى أن تركيز الحدث ينصب على أجهزة Mac، حيث تعرض الدعوة شعارًا يتحول من شعار Apple إلى أيقونة Mac Finder.

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ومن المتوقع أن يكون هناك تكرارات جديدة لجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max الجديدة، بعد ذلك، قد يكون هناك تحديث لجهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة، فمن غير المتوقع إجراء تغييرات تجميلية على هذه المنتجات الثلاثة، لذلك، ستأتي هذه بنفس التصميم والألوان مثل موديلات الجيل الأخير.

كيفية مشاهدة مؤتمر أبل

يقال: إن مجموعة شرائح M3 مبنية على عملية TSMC 3 نانومتر، والتي من المفترض أن تحقق مكاسب كبيرة في الأداء وتعزيز أداء الألعاب، والذي، وفقًا للتقارير، سيكون جدول أعمال Apple الأساسي في المساء.

يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمي على قناة أبل على يوتيوب عبر أي جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا.

ويستطيع أي فرد مشاهدته على أي جهاز عبر موقع الشركة على الويب. ويمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV والأجهزة المدعومة الأخرى.

ومن المقرر أن تعقد شركة “أبل” الأمريكية مؤتمرها الذي أطلقت عليه اسم “Scary Fast” خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.

أهم الأجهزة المتوقع إطلاقها

وستبث “أبل” مؤتمرها عبر حسابها على موقع “يوتيوب”، وموقع “أبل” الرسمي، وجهاز “أبل تي في”.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن “أبل” ستركز في مؤتمرها على إطلاق أجهزة “ماك” جديدة، بدءًا من حواسيب “آي ماك” الشخصية والحواسيب المحمولة “ماك بوك برو”.

حاسب ماك بوك

وما يؤكد هذه التقارير هو أن “أبل” كشفت في إعلانها عن المؤتمر، شعار “أبل” وهو يتحول إلى أيقونة “ماك فايندر”.

وتتوقع التقارير أن تصدر “أبل” حاسب “ماك بوك برو” بقياسيْ 14 و16 بوصة، التي ستدعم شرائح “إم 3 برو” و”إم 3 ماكس” الجديدة كليًّا، والتي ستمتاز بأنها ستكون فائقة السرعة. كما يُتوقع أن تكشف “أبل” النقاب عن حاسب “آي ماك” الشخصي بقياس 24 بوصة، بشريحة “إم 3” الجديدة.

 

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