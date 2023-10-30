أبل تشوق مستخدميها لبدء العرض التقديمي لمؤتمر apple event

ينتظر الملايين حول العالم الحدث السنوي الأضخم لشركة أبل، حيث مؤتمرها Scary Fast غدًا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية.

مؤتمر apple event

وسيركز الحدث السنوي لشركة أبل على تشكيلة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تحديثات للعديد من طرازات Mac. وتشير دعوة الشركة أيضًا إلى أن تركيز الحدث ينصب على أجهزة Mac، حيث تعرض الدعوة شعارًا يتحول من شعار Apple إلى أيقونة Mac Finder.

ومن المتوقع أن يكون هناك تكرارات جديدة لجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max الجديدة، بعد ذلك، قد يكون هناك تحديث لجهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة، فمن غير المتوقع إجراء تغييرات تجميلية على هذه المنتجات الثلاثة، لذلك، ستأتي هذه بنفس التصميم والألوان مثل موديلات الجيل الأخير.

كيفية مشاهدة مؤتمر أبل

يقال: إن مجموعة شرائح M3 مبنية على عملية TSMC 3 نانومتر، والتي من المفترض أن تحقق مكاسب كبيرة في الأداء وتعزيز أداء الألعاب، والذي، وفقًا للتقارير، سيكون جدول أعمال Apple الأساسي في المساء.

يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمي على قناة أبل على يوتيوب عبر أي جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا.