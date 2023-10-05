أبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15

أصدرت شركة أبل تحديثًا لنظام التشغيل الخاص بها “آي أو إس” يحمل الرقم “17.0.3”، لإصلاح المشكلة التي تتسبب في ارتفاع حرارة جوال آيفون 15.

إصلاحات لأخطاء مهمة

وذكرت أبل في الإشعار المصاحب للتحديث أنه يوفر إصلاحات لأخطاء مهمة ودعم أمني، ويعالج مشكلة قد تجعل الجوال أكثر سخونة من المتوقع أثناء استخدامه.

وجاء ذلك بعدما أكدت الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن جوالها الجديد يشهد ارتفاعًا في الحرارة أثناء الاستخدام، وتعهدت بالعمل على علاج المشكلة.

معالجة مشكلة الحرارة

وقالت أبل: إن المشكلة كانت عبارة عن مزيج من بعض التطبيقات التي لم يتم إعدادها بشكل صحيح، وأخطاء في نظام التشغيل، وفترة الإعداد المتوقعة التي تتطلب معالجة إضافية ما يولد المزيد من الحرارة.

وأكدت أن مشكلة الحرارة لا علاقة لها بالتصميم الجديد للإطار من التيتانيوم والألومنيوم، وقالت أيضًا: إنها لا تتعلق بمنفذ الشحن الجديد “يو إس بي- سي”.

أبل تعترف بمشكلة آيفون 15

من جهتها، اعترفت أبل بالمشكلة وتحدد الأسباب التي تجعل جهاز آيفون يسخن إلى درجة أكثر من المتوقع في بيان نشرته مجلة فوربس.

وقالت: “إنه أمر طبيعي بالنسبة لـ آيفون 15 برو أن يسخن في الأيام القليلة الأولى من الاستخدام”، واعترفت أيضًا بأن هناك بعض الأخطاء في تحديث آي أو إس 17 التي يبدو أنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.