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بعد عام من زيادة الأسعار

أبل تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
أبل تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أبل الأمريكية، الأربعاء، رفع أسعار عدد من عروض خدماتها الرئيسية، بما في ذلك خدمة “Apple TV+” وخدمة “Arcade”، وخدمة عروضها المجمعة “Apple One”.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام من زيادة الأسعار التي طبقتها الشركة سابقًا في أكتوبر 2022.

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+Apple TV

وستبلغ تكلفة خدمة +Apple TV الآن 9.99 دولار شهريًّا، بعد أن كانت 6.99 دولار.

أما خدمة Apple One، وهي الباقة التي تستخدمها العديد من العائلات للوصول إلى خدمات “أبل” بسعر أقل، فقد زادت أيضًا، حيث تبلغ تكلفة حزمة Premier الآن 37.95 دولار شهريًّا.

Apple’s Arcade

كما ترتفع الأسعار الشهرية لخدمة Apple’s Arcade وخدمة News+، لتصل إلى 6.99 دولار و12.99 دولار على التوالي.

تشكل جميع هذه المنتجات جزءًا من أعمال خدمات أبل.

وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 21.21 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث للشركة، مما يجعله ثاني أكبر موارد الشركة الشهيرة بعد هاتف “آيفون”، والذي حقق 39.76 مليار دولار خلال نفس الفترة الزمنية.

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