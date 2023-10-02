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الشركة بررت ذلك بزيادة نشاط الخلفية

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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شكا عدد من المستخدمين أن أجهزة آيفون الجديدة تسخن إلى درجة غير مريحة ومثيرة للقلق أثناء الاستخدام، وخصوصاً طراز آيفون 15 برو.

أبل تعترف بمشكلة آيفون 15

شركة آبل من جهتها، اعترفت بالمشكلة وتحدد الأسباب التي تجعل جهاز آيفون يسخن إلى درجة أكثر من المتوقع في بيان نشرته مجلة فوربس.

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وقالت: “إنه أمر طبيعي بالنسبة لـ آيفون 15 برو أن يسخن في الأيام القليلة الأولى من الاستخدام”، واعترفت أيضاً بأن هناك بعض الأخطاء في تحديث آي أو إس 17 التي يبدو أنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.

أسباب زيادة حرارة آيفون 15

وأضافت الشركة، أن السبب في ذلك هو زيادة نشاط الخلفية، فعندما نقوم بإعداد جهاز آيفون جديد أو استعادة إعداداته من جهاز سابق، فإنه يقوم بتنزيل كل شيء من الصفر، بما في ذلك التطبيقات والصور والموسيقى، ويتعلم أيضاً نمط الاستخدام الخاص بالمستخدم لتحسين الأداء، لذلك يتم تشغيل عدد لا بأس به من العمليات في الخلفية، ما يجعل جهاز الآيفون الذي تم إعداده حديثاً أو حتى أي جهاز آخر يسخن.

خطأ في نظام التشغيل ios17

كذلك أعلنت شركة آبل عن اكتشاف خطأ في نظام التشغيل آي أو إس 17، ووعدت بأنه سيتم إصلاحه في تحديث البرنامج القادم، لأنه يتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.

بينما قال خبراء إن تطبيقات الطرف الثالث، مثل إنستغرام وأوبر قد تكون هي المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الجهاز، لذلك فإن آبل تعمل مع المطورين لطرح التحديثات، كما أنها تحقق في التطبيقات الأخرى التي قد تسبب نفس المشكلة.

 

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