أبها يبتعد عن مراكز الهبوط بثنائية في الشباب

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب نادي الشباب بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني سجل زعيم الجنوب هدفه الأول عبر اللاعب سعد بقير في الدقيقة الـ73، ثم سجل اللاعب فهد المولد هدف التعادل لنادي الشباب في الدقيقة الـ76.
وعند حلول الدقيقة الـ82 نجح اللاعب جريجور كريتشوفياك في إضافة الهدف الثاني لزعيم الجنوب.
وبعد المباراة، أصبح رصيد زعيم الجنوب 10 نقاط ليصعد من المركز الـ16 للمركز الـ15 مبتعدًا عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الـ11.
يذكر أن فريق أبها تعرض لـ 7 هزائم وحقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة طوال 11 جولة، بينما خسر الشباب 5 مباريات وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مباريات.
هدددددف!⚽
كريتشوفياك يضيف الهدف الثاني لـ #أبها⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#أبها_الشباب | #SSC pic.twitter.com/5BaFyQtt5O
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2023
الشباب يرد سريعًا🔥
فهد المولد⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الشباب | #SSC pic.twitter.com/y88mZnHKPn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2023
سعد بقير يسجل الهدف الأول لـ #أبها⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#أبها_الشباب | #SSC pic.twitter.com/CRm0XdrmFT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2023