أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك

خطف الفريق الكروي الأول بنادي أبها تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه النصر بنتيجة 2/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.

النصر ضد أبها

وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الكاميروني كارل توكو إيكامبي في خطف هدف التعادل لأبها من تصويبة قوية في الدقيقة الـ92.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 19 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد أبها 7 نقاط في المركز الـ15.