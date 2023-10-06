وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن تشكيل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها “المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول شرط لـ التسجيل في حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 71
خطف الفريق الكروي الأول بنادي أبها تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه النصر بنتيجة 2/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.
وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الكاميروني كارل توكو إيكامبي في خطف هدف التعادل لأبها من تصويبة قوية في الدقيقة الـ92.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 19 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد أبها 7 نقاط في المركز الـ15.
بالدقائق الأخيرة.. أبها يسجل التعادل في مرمى النصر (2-2)🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/CstD2IKa0o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023