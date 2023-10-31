أبها يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي الأهلي من كأس الملك

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي أبها إلى ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه قبل قليل على الأهلي بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ16.
وفي الشوط الأول، سجل اللاعب أحمد عبده هدف التقدم لنادي أبها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم تعادل الجزائري رياض محرز للراقي بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ68 سجل الكاميروني كارل إيكامبي الهدف الثاني لزعيم الجنوب في الدقيقة الـ 67.
وكانت المباراة شهدت طرد لاعبين من أبها وهما زكريا سامي وفرانسوا كامانو.
هدددددف!
من علامة الجزاء.. رياض محرز يدرك التعادل للأهلي⚽🔥
الأهلي 1 × 1 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/Fofbmf5p71
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
رأسية أحمد عبده تعلن تقدم أبها⚽🔥
الأهلي 0 × 1 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/qKoqqHbdQn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023
هدددددف!
إيكامبي يضيف الهدف الثاني لـ أبها⚽🔥
الأهلي 1 × 2 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/8TuX21EfZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023