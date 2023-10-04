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في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تعادل أتلتيكو مدريد ضد فينورد

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد فينورد بشكل سريع، ونجح الفريق الهولندي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق، عن طريق ماريو هيرموسو الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه.

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أتلتيكو مدريد ضد فينورد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

ونجح ألفارو موراتا في تعديل النتيجة عند الدقيقة 12، لتشتعل أحداث المباراة، وتمكن ديفيد هانكو من تسجيل الهدف الثاني للفريق الهولندي عند الدقيقة 34، ليضغط لاعبي الروخي بلانكوس بقوة.

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد فينورد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

أتلتيكو مدريد ضد فينورد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

موراتا يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح موراتا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 47، لتستمر المحاولات من الفريقين، وسط دفاع قوي، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد ضد فينورد بنتيجة 3/ 2.

ورفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فينورد عند 3 نقاط.

اتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

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