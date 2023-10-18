أجواء الرياض تشبه المدن الساحلية بعد ارتفاع الرطوبة لـ70%

تحولت أجواء الرياض إلى أجواء تشبه المدن الساحلية بفعل امتداد لسان من الرطوبة قادمًا من الخليج العربي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أجواء الرياض

وقال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني إن العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الساعة السادسة كانت كأنها مدينة ساحلية ووصلت الرطوبة فيها ٧٠٪ وذلك بسبب امتداد لسان من الرطوبة من الخليج العربي إلى العاصمة الرياض، وهذه علامة من علامات الخصب إن شاء الله.

وتابع الحصيني : تشير النماذج العددية للطقس إلى احتمال تشكل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال 48 ساعة القادمة واحتمال تطوره إلى منخفض مداري – إن شاء الله – وتأثيره على المملكة إن تشكل المنخفض – سوف يكون بطريق غير مباشر وذلك بضخ الرطوبة والتي هي مادة السحاب، لافتًا إلى أن مقدار الرطوبة المتوقعة يختلف باختلاف مسار الحالة المدارية.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.