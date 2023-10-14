أخت سعاد حسني : السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات ونصف

بعد سنوات من النفي والتكذيب والتشكيك، أكدت أخت الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني أن شقيقتها تزوجت من الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ لمدة 6 سنوات ونصف السنة.

زواج دون منزل زوجية

وقالت جيهان عبدالمنعم التي حلت ضيفة على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي إن عبدالحليم كان يأتي لبيتهم وكانت أختها تذهب إلى بيته.

وأضافت أن الراحلة لم تعش قصة حب مع العندليب فقط، بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلان الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخوتي كأبنائه.

وأشارت إلى أن العندليب كان على علاقة طيبة بكافة أفراد أسرة السندريلا بما فيهم إخوتها الصغار لأنه يعرف أنها تحبهم كثيرًا.

وعلى مدار سنوات ترددت الكثير من الشائعات عن العلاقة التي جمعت العندليب والسندريلا ما بين مؤكد للزواج وما بين مكذب له.

وفاة سعاد حسني

ونفت عبدالمنعم الرواية التي تقول إن أختها انتحرت بسبب مشاكل نفسية كانت تمر بها في لندن مؤكدة أنها قتلت وتمت تصفيتها، دون أن تحدد الشخص أو الجهة المسؤولة عن ذلك.

وذكرت أن سعاد حسني لها من الإخوة والأخوات 16، اثنان منهم فقط أشقاء.

يُذكر أن سعاد حسني فنانة مصرية من مواليد عام 1943، وتوفيت في لندن عام 2001، وتشير التحقيقات الرسمية إلا أنها انتحرت بعدما ألقت بنفسها من شرفة الغرفة التي كانت تقيم بها، لكن أهلها يصرون على تكذيب تلك الرواية والتأكيد على أنها قتلت.

شاركت حسني في العديد من الأعمال واشتهرت بلقب سندريلا السينما المصرية وهي فنانة شاملة كانت تؤدي الأغاني والاستعراضات إلى جانب التمثيل.

سعاد حسني مثلت وهي 14 سنة🥰 شوفوا الحكاية بدأت إزاي#معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/kUxwWun6e6 — ON (@ONTVEgy) October 13, 2023

تزوجت سعاد حسني 5 مرات حيث تزوجت عبدالحليم حافظ في بدايتها الفنية والمصور والمخرج صلاح كريم في عام 1966، وابن المخرج أحمد بدرخان، علي بدرخان عام 1970، وزكي فطين عبدالوهاب، ابن المطربة الراحلة ليلى مراد، في عام 1988، والسينارسيت ماهر عوّاد الذي رحلت وهي على ذمته.