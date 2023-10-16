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خلال مواجهة مالي الودية

أخضر مانشيني يستهدف الانتصار الأول

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
أخضر مانشيني يستهدف الانتصار الأول
المواطن - فريق التحرير

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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، رحلة بحثه عن الفوز الأول، عندما يُلاقي مالي وديًا.

الأخضر في مواجهة مالي وديًا

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المالي وديًا، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يبحث عن الفوز الأول

ويسعى مانشيني لقيادة الأخضر لتجاوز عقبة مالي، وتحقيق الانتصار الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في مباراتين، والتعادل في لقاء.

وخاض الأخضر مباراتين وديتين في مدينة نيوكاسل شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وضد كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل أن يفتتح معسكر البرتغال الحالي بالتعادل الإيجابي مع نيجيريا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

كما يأمل مانشيني في الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب منافسات بطولة كأس آسيا التي ستنطلق في قطر، شهر يناير القادم، ويسبقها مواجهتان في تصفيات كأس العالم.

ويطمح مانشيني، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما فشل الأخضر في تحقيق أي فوز آخر 7 مباريات، مكتفيًا بتعادل وحيد وخسر 6 مرات، في سلسلة عدم فوز هي الأطول للمنتخب السعودي منذ عام 2006.

المنتخب السعودي الأول - السعودية ومالي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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