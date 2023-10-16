أخضر مانشيني يستهدف الانتصار الأول

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، رحلة بحثه عن الفوز الأول، عندما يُلاقي مالي وديًا.

الأخضر في مواجهة مالي وديًا

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المالي وديًا، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

مانشيني يبحث عن الفوز الأول

ويسعى مانشيني لقيادة الأخضر لتجاوز عقبة مالي، وتحقيق الانتصار الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في مباراتين، والتعادل في لقاء.

وخاض الأخضر مباراتين وديتين في مدينة نيوكاسل شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وضد كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل أن يفتتح معسكر البرتغال الحالي بالتعادل الإيجابي مع نيجيريا.

كما يأمل مانشيني في الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب منافسات بطولة كأس آسيا التي ستنطلق في قطر، شهر يناير القادم، ويسبقها مواجهتان في تصفيات كأس العالم.

ويطمح مانشيني، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما فشل الأخضر في تحقيق أي فوز آخر 7 مباريات، مكتفيًا بتعادل وحيد وخسر 6 مرات، في سلسلة عدم فوز هي الأطول للمنتخب السعودي منذ عام 2006.