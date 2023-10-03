أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال

تبحث أرامكو السعودية عن المزيد من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال بعد أول صفقة على الإطلاق في الصناعة الشهر الماضي، حيث ترى طلبًا متزايدًا على الغاز الطبيعي المسال عالميًّا، وصل إلى ما يقرب من 400 مليون طن في عام 2022.

صفقات أرامكو

وأوضح تقرير موقع “جورنال أوف بترول تكنولوجي” المختص بمجال الطاقة، أن أرامكو سلكات اتجاهًا عالميًّا ونجحت في تحقيقه، حيث تسعى أرامكو للاستفادة من حقل الجافورة الضخم عبر مشروع بمليارات الدولارات وسط توقعات بإنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول عام 2030.

وتُظهر قائمة أكبر 10 حقول نفط وغاز منتظرة في الشرق الأوسط استمرار تصدُّر كل من السعودية وقطر وإيران والعراق دول المنطقة في إنتاج الوقود الأحفوري، ومن ثم سيطرتها الكبيرة على السوق العالمية. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط والغاز بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.42% حتى عام 2030، بحسب التقرير.

إنتاج أرامكو من الغاز

وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي عن دخولها سوق الغاز الطبيعي، من خلال شراء حصة في شركة تستحوذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو ناصر النعيمي: إن الشركة ستقيم الفرص في أماكن أخرى أيضًا.

وأضاف: “من شأن هذا الرقم أن يرفع إنتاج أرامكو من الغاز بنسبة 50% بحلول ذلك العام، وقد يكون ما يسمى بالتكسير عالي الكثافة أمرًا أساسيًّا للوصول إلى الهدف”، بحسب “بلومبرغ”.

وأعلنت عملاقة الطاقة السعودية الأسبوع الماضي عن دخولها السوق من خلال شراء حصة في شركة “مد أوشن” التي تستحوذ على حصص في أربعة مشروعات أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال ناصر النعيمي، رئيس التنقيب والإنتاج في “أرامكو السعودية”: إن الشركة تدرس الفرص المتاحة في شركات أخرى كذلك.