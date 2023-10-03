أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال

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تبحث أرامكو السعودية عن المزيد من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال بعد أول صفقة على الإطلاق في الصناعة الشهر الماضي، حيث ترى طلبًا متزايدًا على الغاز الطبيعي المسال عالميًّا، وصل إلى ما يقرب من 400 مليون طن في عام 2022.
وأوضح تقرير موقع “جورنال أوف بترول تكنولوجي” المختص بمجال الطاقة، أن أرامكو سلكات اتجاهًا عالميًّا ونجحت في تحقيقه، حيث تسعى أرامكو للاستفادة من حقل الجافورة الضخم عبر مشروع بمليارات الدولارات وسط توقعات بإنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول عام 2030.
وتُظهر قائمة أكبر 10 حقول نفط وغاز منتظرة في الشرق الأوسط استمرار تصدُّر كل من السعودية وقطر وإيران والعراق دول المنطقة في إنتاج الوقود الأحفوري، ومن ثم سيطرتها الكبيرة على السوق العالمية. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط والغاز بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.42% حتى عام 2030، بحسب التقرير.
وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي عن دخولها سوق الغاز الطبيعي، من خلال شراء حصة في شركة تستحوذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو ناصر النعيمي: إن الشركة ستقيم الفرص في أماكن أخرى أيضًا.
وأضاف: “من شأن هذا الرقم أن يرفع إنتاج أرامكو من الغاز بنسبة 50% بحلول ذلك العام، وقد يكون ما يسمى بالتكسير عالي الكثافة أمرًا أساسيًّا للوصول إلى الهدف”، بحسب “بلومبرغ”.
وأعلنت عملاقة الطاقة السعودية الأسبوع الماضي عن دخولها السوق من خلال شراء حصة في شركة “مد أوشن” التي تستحوذ على حصص في أربعة مشروعات أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال ناصر النعيمي، رئيس التنقيب والإنتاج في “أرامكو السعودية”: إن الشركة تدرس الفرص المتاحة في شركات أخرى كذلك.
وأضاف: “نرصد مؤشرات على نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل هيكلي على المدى الطويل. وتعتزم أرامكو التحول إلى لاعب عالمي رائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال”.
وحسبما أفاد النعيمي، تعمل عملاقة إنتاج النفط على تنويع عملياتها بما يتجاوز أعمالها الأساسية، كما تضع عينها على تحقيق نمو كبير في قطاع الغاز وحلول الطاقة منخفضة الكربون. ويتزامن ذلك مع نشر أوروبا محطات الغاز الطبيعي المسال من أجل استبدال خطوط أنابيب الغاز الروسية، فيما تتحول العديد من الدول الآسيوية إلى استخدام الغاز النظيف بعيدًا عن أنواع الوقود الأكثر تلويثًا مثل الفحم وزيت الوقود.
وأضاف المسؤول التنفيذي أن “أرامكو” قد تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز أعمالها في الغاز الطبيعي المسال، كما أن الزيادة في حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقرب من 400 مليون طن في عام 2022 تسلط الضوء على سبب اهتمام “أرامكو” بالانضمام إلى هذه السوق المتنامية.
وتبلغ قيمة الحصة التي استحوذت عليها “أرامكو” في “مد أوشن” خلال الأسبوع الماضي نحو 500 مليون دولار، مع إمكانية زيادة حصتها بشكل أكبر مستقبلًا.