Icon

عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة Icon عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات Icon 8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي Icon أسباب تراجع النفط دون 90 دولارًا للبرميل Icon انفجار غامض في أكسفورد يشعل سماء الليل بـ البرتقالي Icon أشياء على الطلاب فعلها خلال فترة الاختبارات Icon فهد المرداسي: الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب Icon ليتيتيا جيمس تسعى لهدم إمبراطورية ترامب العقارية فمن هي؟ Icon جائزة الأميرة صيتة تطلق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين بجوائزها Icon تشيلسي يصعد 5 مراكز بعد الفوز على فولهام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات بإنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول 2030

أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تبحث أرامكو السعودية عن المزيد من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال بعد أول صفقة على الإطلاق في الصناعة الشهر الماضي، حيث ترى طلبًا متزايدًا على الغاز الطبيعي المسال عالميًّا، وصل إلى ما يقرب من 400 مليون طن في عام 2022.

صفقات أرامكو

وأوضح تقرير موقع “جورنال أوف بترول تكنولوجي” المختص بمجال الطاقة، أن أرامكو سلكات اتجاهًا عالميًّا ونجحت في تحقيقه، حيث تسعى أرامكو للاستفادة من حقل الجافورة الضخم عبر مشروع بمليارات الدولارات وسط توقعات بإنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول عام 2030.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة

أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

وتُظهر قائمة أكبر 10 حقول نفط وغاز منتظرة في الشرق الأوسط استمرار تصدُّر كل من السعودية وقطر وإيران والعراق دول المنطقة في إنتاج الوقود الأحفوري، ومن ثم سيطرتها الكبيرة على السوق العالمية. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط والغاز بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.42% حتى عام 2030، بحسب التقرير.

إنتاج أرامكو من الغاز

وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي عن دخولها سوق الغاز الطبيعي، من خلال شراء حصة في شركة تستحوذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو ناصر النعيمي: إن الشركة ستقيم الفرص في أماكن أخرى أيضًا.

وأضاف: “من شأن هذا الرقم أن يرفع إنتاج أرامكو من الغاز بنسبة 50% بحلول ذلك العام، وقد يكون ما يسمى بالتكسير عالي الكثافة أمرًا أساسيًّا للوصول إلى الهدف”، بحسب “بلومبرغ”.

وأعلنت عملاقة الطاقة السعودية الأسبوع الماضي عن دخولها السوق من خلال شراء حصة في شركة “مد أوشن” التي تستحوذ على حصص في أربعة مشروعات أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وقال ناصر النعيمي، رئيس التنقيب والإنتاج في “أرامكو السعودية”: إن الشركة تدرس الفرص المتاحة في شركات أخرى كذلك.

أرامكو لاعب عالمي بسوق الغاز

وأضاف: “نرصد مؤشرات على نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل هيكلي على المدى الطويل. وتعتزم أرامكو التحول إلى لاعب عالمي رائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال”.

وحسبما أفاد النعيمي، تعمل عملاقة إنتاج النفط على تنويع عملياتها بما يتجاوز أعمالها الأساسية، كما تضع عينها على تحقيق نمو كبير في قطاع الغاز وحلول الطاقة منخفضة الكربون. ويتزامن ذلك مع نشر أوروبا محطات الغاز الطبيعي المسال من أجل استبدال خطوط أنابيب الغاز الروسية، فيما تتحول العديد من الدول الآسيوية إلى استخدام الغاز النظيف بعيدًا عن أنواع الوقود الأكثر تلويثًا مثل الفحم وزيت الوقود.

حجم التجارة العالمية

وأضاف المسؤول التنفيذي أن “أرامكو” قد تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز أعمالها في الغاز الطبيعي المسال، كما أن الزيادة في حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال من 100 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقرب من 400 مليون طن في عام 2022 تسلط الضوء على سبب اهتمام “أرامكو” بالانضمام إلى هذه السوق المتنامية.

وتبلغ قيمة الحصة التي استحوذت عليها “أرامكو” في “مد أوشن” خلال الأسبوع الماضي نحو 500 مليون دولار، مع إمكانية زيادة حصتها بشكل أكبر مستقبلًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع الاتحاد .. والأخير يعلق !
الرياضة

سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع...

الرياضة
الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل الدوام المرن
السعودية اليوم

الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل...

السعودية اليوم
لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين
العالم

لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية...

العالم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44...

السعودية اليوم
6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر
الرياضة

6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر

الرياضة
احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال
السوق

احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر...

السوق