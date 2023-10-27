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ضمن منافسات الجولة الـ11

أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وأبرزها، كلاسيكو الهلال والأهلي.

حكام مباراة الهلال والأهلي

وأسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة كلاسيكو الهلال والأهلي لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون، ويُساعده جون بابلو بيلاتي وفاكوندو رودريغيز.

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الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وسيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا في مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ26 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

حكام مباريات اليوم

ويدير رائد الزهراني مباراة الرائد ضد الفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده مفرح آل حسن وسعيد آل مهدي، الحكم الرابع سامي الجريس، حكم الفيديو محمد البريدي، ويساعده محمد العبكري.

ويقود عبدالصمد بكري مباراة الطائي ضد الرياض على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده علي العلي ومحمد العرمطي، وسيكون محمد الدقاش حكمًا رابعًا، محمد السماعيل حكمًا للفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

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