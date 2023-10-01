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قبل مباراة الهلال

أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال بشكل ساخر على أرضية ملعب آزادي في إيران، وذلك قبل يومين من مباراة الهلال ونساجي الإيراني التي تُقام على الملعب المذكور في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لبعض من العمال في إيران وهم يعيدون وضع العشب الأخضر فوق أرضية الملعب بشكل بدائي وغير متطور مما أثار قلق جماهير الهلال خوفًا على لاعبي الأزرق من الإصابة، وأثار سخرية النجم البرازيلي.

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تعليق نيمار

اللاعب البرازيلي علق قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” لا هذا غير ممكن”.

وسيواجه الهلال فريق نساجي الإيراني بعد غد في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة وذلك على ملعب آزادي الذي استضاف مباراة النصر وبيرسيبوليس في الجولة الأولى، وشهد فوز النصر بنتيجة 2-0.

ويسعى الهلال إلى تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام فريق نافباخور الأوزبكي بنتيجة هدف لكل فريق.

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